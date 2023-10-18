ذا جارديان: الإدارة الأمريكية تلوح بالتدخل العسكري في غزة إذا لم يبتعد حزب الله

أفاد تقرير نشرته «ذا جارديان»، بأنَّ الإدارة الأمريكية تناقش في الوقت الراهن، إمكانية التدخل العسكري في حرب غزة، إذا ما انضم حزب الله إلى الصفوف في «غزة» ليقاتل القوات الإسرئيلية، وذلك بعد تحذيرات «طهران» لإسرائيل يوم الإثنين الماضي من اقتراب انضمامها لصفوف المقاومة في القطاع.

ذا جارديان: أمريكا لا تعبث

وتابعت الصحيفة البريطانية، بأنَّ ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي استندوا إلى رواياتهم في التقرير، واثنين من الأمريكيين علموا بأنَّ وزير خارجية بلادهم أخبر الزعماء العرب خلال لقاءه بهم، بأنَّ الولايات المتحدة «لا تعبث» عندما ترسل الكثير من المساعدات العسكرية إلى المنطقة بهدف دعم دولة إسرائيل.

سيناريو التدخل العسكري الأمريكي

وأضاف التقرير: «برز سيناريو التدخل العسكري الأمريكي إذا ما انضم حزب الله إلى حرب غزة، خلال عدة اجتماعات بالبيت الأبيض على مدار الأيام الماضية»، مشيراً إلى أنَّ «الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لإبقاء حزب الله بعيداً عن ساحة الصراع في غزة فيما تستعد أيضاً لأي سيناريو آخر محتمل».