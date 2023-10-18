مصادر تكشف كواليس إلغاء القمة الرباعية مع بايدن: مصر وفلسطين ضغطا على الأردن

كشفت مصادر مطلعة كواليس إلغاء القمة الرباعية، بين مصر والأردن وفلسطين مع الرئيس الأمريكي بايدن، والتي كان مقررا عقدها في عمان صباح الأربعاء، موضحةً أن التأجيل جاء بعد توافق مصري فلسطيني وضغط منهما على الأردن لإلغاء الاجتماع.

وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد القصف الإسرائيلي الغاشم الذي تم على مستشفى المعمداني بغزة، ووقوع مئات الشهداء والمصابين، وهي الجريمة البشعة والمجزرة التي حركت الشارع في غالبية الدول العربية، إذ أن القصف استهدف الأطفال والمدنيين وهو ما أدى إلى توافق فوري بين مصر وفلسطين على إلغاء الاجتماع وإبلاغ المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة عدم عقد القمة، رغم تحرك الرئيس الأمريكي بايدن ليبدأ جولته في الشرق الأوسط، وهو ما التزم به الأردن وأعلنه بالفعل.