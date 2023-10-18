فنانو مصر يؤيدون القضية الفلسطينية بالتغريدات والتبرعات والوقفات التضامنية

لا يزال المصريون يثبتون ولاءهم ودعمهم للقضية الفلسطينية، ومنهم مشاهير الفن الذي أعلن العديد منهم تأييده لأبناء غزة وحقهم المشروع في الدفاع عن النفس، وأبرزهم الفنان سيد رجب والفنان خالد الصاوي والفنان أحمد عبد العزيز والفنان أحمد السقا وغيرهم.

الفنان أحمد السقا يغرد بآيات القرآن الكريم تضامنا مع ضحايا مستشفى المعمداني

وفي تدوينه له على موقع «X» للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقاً، نشر الفنان أحمد السقا تغريدة له على صفحته الرسمية تضمنت صورًا لأطفال غزة الشهداء، ضحايا العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني وكأنهم طيور ترفرف إلى الجنة، مستشهداً بآيات قرانية: «بل أحياء عند ربهم يرزقون».

نقابة المهن التمثيلية تنظم وقفة تضامنية لدعم فلسطين

فيما شارك العديد من نجوم الفن في مصر بوقفة تضامنية، نظمتها نقابة المهن التمثيلية لدعم شعب فلسطين في حربه ضد العدوان الإسرائيلي، وتضمنت إلقاء كلمة حماسية من الفنان سيد رجب، ليقول: «انجلترا أكتر بلد موقفها الرسمي متحيز لإسرائيل ولكن فيها مظاهرات.. تعالوا نطلع الشارع ونقول فلسطين عربية.. كل الناس هتطلع وتقول»، لافتاً إلى دور التأييد الشعبي وأهميته في دعم القضية الفلسطينية.

كما اقترح الفنان خالد الصاوي، خلال الوقفة التضامنية، تكرار تجربة قطع إمدادات البترول مثلما حدث في حرب أكتوبر 73؛ «ليه منقطعش عنهم النفط، ونضغط عليهم».

ويرى الفنان أحمد عبد العزيز، أنَّ أحداث غزة نصر عظيم لأهل فلسطين ونصر للأمة العربية، «الأمة العربية اجتمعت الآن ضد التهجير القسري للفلسطينيين بعد أن كانت متفرقة.. وما يحدث جرائم حرب وكل الشعوب تقف ضده، وفي مصر لا نكتفي بالرفض وأرض سيناء دفعنا ثمنها دماء».

ولفت الفنان باسم سمرة، إلى خطورة ما تلمح به قوات الاحتلال وترمي إليه من التهجير القسري للفلسطينيين: «الكيان الصهيوني يريد احتلال سيناء.. أرضي وأرضك وهي ليست للبيع.. تحيا سيناء وتحيا مصر.. وتحيا فلسطين».

أما نقيب المهن التمثيلية، الفنان القدير أشرف زكي، ناشد فناني مصر والوطن العربي بالأمس، بتنظيم وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني والتضامن معهم، معتبراً أنها أداة وأسلوب لدعم القضية ومخاطبة العالم أجمع.

كما حرص فنانو مصر والوطن العربي، على جمع المساعدات لقطاع غزة، والتطوع بالهلال الأحمر وتشجيع متابعيهم على التطوع أيضاً، كما تم تأجيل العديد من الحفلات الفنية تضامناً مع أهل فلسطين، وأبرزها حفلات تامر عاشور وبهاء سلطان ورامي صبري وأحمد سعد وروبي، كما ألغى الفنان حسين الجسمي حفله في الكويت، ضمن مهرجان «ليلة العمر».