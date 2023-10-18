رئيس فلسطين: إسرائيل هي مَن قصفت مستشفى المعمداني في غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنه جرى قصف مستشفى المعمداني في غزة من قبل إسرائيل، حيث ارتقى مئات الشهداء والجرحى المدنيين الذين لجأوا إليه ليحتموا فيه لمكانته الدينية والطبية ولم تكترث حكومة الاحتلال الإسرائيلية بكل ذلك.

جريمة لا تغتفر

وأضاف عباس، خلال كلمته التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، إنها جريمة لا تغتفر، وبذلك كون حكومة الاحتلال قد تخطت كل الخطوط الحمراء ولن نسمح لها بالإفلات من المحاسبة والمعاقبة.

إلغاء القمة المقررة في عمان

ولفت إلى أنه منذ اليوم الأول من العدوان عملنا على حقن دماء شعبنا، وأمام هذه الفاجعة التي حدثت الليلة وحرصا على أبناء شعبنا قررت قطع زيارتي والعودة إلى أرض الوطن لأكون بين أبناء شعبي في هذه المحنة الكبيرة، واتفقت مع الأشقاء في الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمان اليوم مع الرئيس بايدن.

ودعا الجميع لرص الصفوف والوحدة وعدم حرف البوصلة وعدم الانجرار للفتن الذي لن يستفيد منها إلا أبناء الشعب الفلسطيني.