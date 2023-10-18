«الأغذية العالمي»: يجب السماح بفتح ممر آمن للإمدادات الإنسانية إلى قطاع

شدد برنامج الأغذية العالمي على ضرورة السماح بالوصول دون عوائق إلى قطاع غزة، وضرورة فتح ممر آمن للإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وأوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في فلسطين سامر عبد الجابر، أن أطنانًا من المواد الغذائية القادمة من الطائرات والشاحنات من جميع أنحاء المنطقة، جاهزة لتلقّي الضوء الأخضر للدخول إلى قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن الإمدادات الغذائية تم تخزينها في مدينة العريش المصرية بالقرب من معبر رفح مع غزة، ليتم إرسالها إلى داخل القطاع بمجرد السماح بعبور الحدود.

وأكد أهمية توفير ممر آمن لسكان غزة النازحين باتجاه الجنوب وحمايتهم في مناطق النزوح.