شهداء مستشفى المعمداني بلا رؤوس.. تصريح صادم لمتحدث الصحة الفلسطينية.. عاجل

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن مجزرة مستشفى المعمداني التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي لا مثيل لها ولا يمكن وصفها.

استمرار إجلاء أشلاء الضحايا

وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» أن مئات الضحايا وصلوا إلى مستشفى الشفاء حتى هذه اللحظة، ولا تزال طواقم الإسعاف تجلي أشلاء ضحايا مستشفي المعمداني وتنقلها لمجمع الشفاء الطبي بغزة.

صعوبة التعرف على الشهداء

وأوضح المتحدث الرسمي للصحة الفلسطينية أن الضحايا وصلوا مقطوعي الرؤوس وأشلاء ممزقة وخروج للاحشاء من بعضهم، مضيفا أن كثير من الضحايا يصعب التعرف عليهم، وأكد «القدرة» أن مستشفيات قطاع غزة تنهار فعليا.

مآسي جديدة

وأضاف أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء، وبعض الأسر الذين كانوا يقضون ليلة جديدة من العدوان الهمجي يسمعون أصوات التفجيرات هنا وهناك ويتلقون أخبارا وقصصا عن ضحايا المجازر، وإذا بصواريخ وقنابل الاحتلال تحولهم إل قصة بشكل آخر.

وتابع أن عدد ما وصل من ضحايا فاق قدرات الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، موضحا أنه لا يزال عدد كبير ينتظرون العمليات والعدد الآخر ينتظر محاولة إنقاذ حياته في العنايات المركزة.

وأضاف أن الاطباء اضطروا إلى إجراء عمليات جراحية على الأرض وفي الممرات، وكذلك عدد كبير منهم بلا تخدير، وحذر من أن ما تبقى من قدرات دوائية بالمشفى أمامها ساعات قليلة ويتم إعلان نفادها الفعلي.