5 دول عربية تعلن الحداد على شهداء مستشفى المعمداني في غزة

أعلنت عدة دول عربية عن حالة الحداد تضامنًا مع غزة وتنديدًا بالقصف الذي تعرض له مستشفى المعمداني في مدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد حوالي 500 شخص.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن فترة حداد عامة لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، تكريمًا لشهداء مجزرة مستشفى المعمداني وجميع شهداء الشعب الفلسطيني.

جامعة الدول العربية

وفي سياق متصل صرحت جامعة الدول العربية بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، تعبيرًا عن الحداد على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني.

وعبَّر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، عن استيائه واستنكاره على منصة «X» قائلاً: «كيف يمكن لأي عقل من جهنم أن يقصف مستشفى يضم مرضى معزولين عن عمد؟ نحن نوثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون من عقابهم، ويجب على الغرب أن يتدخل فورًا لوقف هذه المأساة».

العراق يعلن الحداد

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن فترة حداد عام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، تعبيرًا عن الولاء والاحترام لأرواح الأبرياء الذين سقطوا ضحايا هذه الجريمة البشعة، وأكد أن الحكومة العراقية تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي، وتصف الجريمة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الموظفين والمنتسبين إلى تنفيذ وقفة تضامن وحداد اليوم.

وتجمع العشرات من الأشخاص في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية، بغداد، حاملين الأعلام الفلسطينية، ورفعوا شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والصمت الدولي تجاه ما يحدث هناك.

الأردن يعلن الحداد العام.. واحتجاجات في محيط السفارة الإسرائيلية

وفي نفس السياق، أصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قرارًا بإعلان الحداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيام، وشهدت العاصمة عمان احتجاجات في محيط السفارة الإسرائيلية، حيث حاول بعض المحتجين اقتحامها.

وأعرب ملك الأردن، عبدالله الثاني، عن إدانته الشديدة واستنكاره للمجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل واستهدفت المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى، ووصفها بأنها جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، وحذر ملك البلاد من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستؤدي إلى كارثة لا يحمد عقباها في المنطقة.

موريتانيا تدين الجريمة الإسرائيلية البشعة

أدانت موريتانيا بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل في المستشفى المعمداني في غزة، وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا قبل قليل أعلنت فيه الحداد على أرواح ضحايا هذا الاعتداء وتنكيس الإعلام لمدة ثلاثة أيام، كما شهدت نواكشوط استمرار احتجاجات العشرات من الموريتانيين أمام السفارة الأمريكية.

لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن يوم الأربعاء سيكون يوم حداد وطني في لبنان تكريمًا للشهداء والضحايا الذين يتعرضون للمجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وأشار إلى أن المجزرة الأخيرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة كانت وصمة عار في سجل الإنسانية.

وأشار ميقاتي في المذكرة إلى ضرورة تنكيس الأعلام المرفوعة على المؤسسات الرسمية والبلديات، وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون لمواءمتها مع هذا الحدث.