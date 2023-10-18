«نبيلة» أصغر شهيدة في فلسطين عمرها 7 أيام.. وليدة الحرب وضحيتها

لم تكن تعلم الشهيدة نبيلة نوفل أن رحلتها قصيرة جدا في الحياة، فهي جاءت من أجل أن تحصد لقب أصغر شهيدة في القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة من قوات الاحتلال والذين لم يفرقوا بين أطفال أو شيوخ أو نساء، واستهدفوا المدنيين ما خلف مئات الشهداء.

الطفلة نبيلة نوفل أصغر شهيدة في فلسطين

وأعلنت مصادر رسمية استشهاد الطفلة نبيلة نوفل، تحت القصف الذي تم في قطاع غزة، حيث يبلغ عمرها 7 أيام فقط، أي أنها ولدت بعد بدء القصف على غزة، حيث تعرضت هي وأسرتها للقصف ولم يتم الحديث عن الحالة الصحية لوالدة نبيلة نوفل.

قصف مستشفي المعمداني وسقوط مئات الشهداء والجرحي

وتعرض مستشفى المعمداني في غزة لقصف قوات الاحتلال الصهيونية الغاشمة، مساء الثلاثاء، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى للاحتماء من الغارات المستمرة لمدة 12 يوما مما حلف مشاهد مؤلمة وموجعة في كل مكان بعدما لجأوا إلى المستشفى فتحولوا أشلاء ما بين شهيد وحريج.