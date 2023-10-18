رئيس المفوضية الإفريقية: قصف مستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب

اتّهم موسى فكي محمد رئيس مفوّضية الاتّحاد الأفريقي، إسرائيل بارتكاب جريمة حرب، بعد قصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

لا توجد كلمات تعبر عن إدانتنا

وقال فكي في منشور على منصّة إكس (تويتر): «لا توجد كلمات تعبّر بشكل كاف عن إدانتنا للقصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة، مّا أسفر عن مقتل مئات الأشخاص»ودعا رئيس المفوضية الافريقية المجتمع الدولي إلى التحرّك، مؤكّداً أنّ استهداف مستشفى يعتبر ملاذاً آمناً بموجب القانون الإنساني الدولي هو جريمة حرب.