التفاصيل الكاملة لقصف جيش الاحتلال مستشفى المعمداني بغزة.. صدمة هزت العالم

صُدم العالم كله أمس من قصف المستشفى المعمداني في غزة، الأمر الذي أسفر عن مئات الشهداء، واعتبرته فلسطين جريمة حرب، وتسبب في إلغاء القمة الرباعية بين مصر والأردن وفلسطين والولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفعت حصيلة شهداء قصف قوات الاحتلال للمستشفى المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، إلى أكثر من 810 شهداء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، في ظل القصف المستمر للقطاع منذ 12 يومًا، في حرب شرسة وسط استغاثات من أهالي غزة لإيقاف الحرب الدائرة.

تعليق الأمين العام للأمم المتحدة

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر بالفزع إزاء مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في غارة على مستشفى بغزة.

وكتب «جوتيريش» في تغريدة له صباح اليوم الأربعاء على موقع «إكس» (تويتر سابقا): «أدين الحادث بشدة وقلبي مع عائلات الضحايا في غزة، وتتمتع المستشفيات في غزة والعاملون الطبيون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي».

إلغاء قمة رباعية بين قادة الأردن ومصر وأمريكا والأردن بعد قصف مستشفى المعمداني

وعقب استهداف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، أعلن ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني إلغاء القمة الرباعية بين قادة مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي طالب في كلمة له بمحاسبة إسرائيل على قصف المستشفى المعمداني، لافتا إلى أن الأمر جريمة لا تغتفر ولن تمر دون محاسبة، في الوقت الذي دعت الفصائل الفلسطينية إلى الخروج في تظاهرات في مختلف شوارع العالم دعما للقضية الفلسطينية في ظل القصف المستمر على القطاع.