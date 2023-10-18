«قانونية مستقبل وطن»: جيش الاحتلال يرتكب مجازر في حق الشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن جيش الاحتلال يرتكب مجازر في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لعل آخرها المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بغزة، وقتله لأكثر من 500 من المرضى والمدنيين، وهو ما يضاف إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال منذ 10 أيام.

جيش الاحتلال يستهدف الأبرياء

وأضاف «عبد اللطيف»، في بيان، أن المجازر الإسرائيلية التي ترتكب يوميا في حق الفلسطينيين الأبرياء واستهداف المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية تُعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف المجازر الإسرائيلية التي ترتكب في حق المدنيين الأبرياء وحماية الأطفال والنساء والشيوخ والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمواطنين الأبرياء.

قصف مستشفى المعمداني سيؤدي لانفجار الأوضاع بالمنطقة

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بموقف مصر الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدا أن مصر ستظل السند للشعب الفلسطيني، معلنا رفضه لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لافتا إلى أن قصف القوات الإسرائيلية المستشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار، ومن ثم على المجتمع الدولي سرعة التدخل، ووقف الممارسات الإجرامية التي يمارسها جيش الاحتلال، ووقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.