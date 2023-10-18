«الأطباء البيطريين» تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني: جريمة ضد الإنسانية

أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بأشد العبارات جرائم الحرب التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، واستهدافه مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

الأطباء البيطريين تدين جرائم حرب الاحتلال

ووصف الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، القصف المعتمد لمستشفى المعمدانى بالجريمة ضد الإنسانية، ووصمة عار في جبين الإنسانية، ويمثل إبادة جماعية وعدوان إرهابي غاشم، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الكيان الصهيوني لتلك الاعتداءات واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

كما أكد نقيب الأطباء البيطريين، على ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخطوات التي تتبعها الدولة المصرية، سعيا لإنهاء الأزمة ورفع الحصار عن أهل غزة.