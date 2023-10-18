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النائب عاطف مغاوري: فلسطين تباد.. وعلى الأطراف العربية أن تستيقظ

كتب:

محمد أباظة
04:15 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
النائب عاطف مغاوري

النائب عاطف مغاوري

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن حدة المحرقة الصهيونية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تزداد في كل أراضي قطاع غزة، الذي لا يوجد موضع قدم فيه يمكن أن يوصف بأنه آمن، آخرها ما تعرض له مستشفى المعمداني في الجنوب، بهدف توجه أهل غزة جنوبا وإخلاء الشمال الذي سيتعرض لاجتياح.

على الأطراف العربية أن تستيقظ

وأضاف «مغاوري» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على الأطراف العربية أن تستيقظ حينما يكون النظام العربي يطالب ويندد ويشجب ويتوسل، مضيفا أنه يجب استعادة الروح العربية، حيث إن الشعب الفلسطيني يباد الآن على مرأى ومسمع من كل النظام العربي.

تحية للرئيس الفلسطيني

ووجه «مغاوري» تحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على قراره مقاطعة لقاء القمة الرباعية التي سيكون فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يساند إسرائيل على حساب جثامين الشعب الفلسطيني.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.