صاحبة تصميم «يوم العودة لفلسطين» بالذكاء الاصطناعي: تأثرت بدمار غزة

روت ساجدة العمري الفتاة الأردنية التي أبدعت في تصميم يوم العودة لفلسطين بالذكاء الاصطناعي، موضحة أن الفكرة بدأت عندما رأت كثرة الدمار التي أبكت جميع القلوب في قطاع غزة، وكانت ترى دائما الأخبار والأحداث والمشاهد الصعبة.

تحويل الفكرة من خيال لشئ بصري

وأوضحت «العمري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية DMC، أنها قررت تحويل الفكرة من خيال لشئ بصري ملموس، مشددة على أن الجميع يتمنون رؤية هذا اليوم والعودة لفلسطين، مشيرة إلى أنها طالبة في الفرقة الأخيرة بكلية العمارة والتصميم جامعة علوم مصر للتكنولوجيا.

الشعب الأردني لا ينفصل على شقيقه الفلسطيني

وتابعت ساجدة العمري: «الشعب الأردني لا ينفصل عن الشعب الفلسطيني، وإحنا شعب واحد وليس اثنين، والجميع انتابتهم حالة من الحزن لما يحدث مع أخوتنا في قطاع غزة، والذي يجري على أرضهم لا يُرضي أي شخص على الكرة الأرضية».