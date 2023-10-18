حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بحي المنتزه في الإسكندرية

أكد اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» أن الحي يستجيب لنبض الشارع السكندرى الذي يشكو من إشغالات الطريق والتعدي على حق المواطن في السير الآمن، ولا سيما إن البائعة الجائلين والبضائع تستولى على الأرصفة وجزء من الطريق العام ولا يجد المواطن إلا السير في نهر الطريق مما يعرض حياته للخطر ويعرقل حركة المرور.

حملات مفاجئة

وأضاف «سحلول»، أنه تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بسرعة الاستجابة لنبض الشارع السكندري فيما يخص الإشغالات نفذ حي المنتزه أول، حملات مفاجئة بتواجد إسلام عبد الحميد، مدير إشغال الطريق ووحدة التدخل السريع بالحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق بتواجد العقيد أيمن بيومي، والمقدم خالد نجيب، والنقيب إبراهيم عبد المطلب، واستهدفت الحملات شارع مدارس القدس ومصطفى كامل، كما تمت إزالة الإشغالات من شارع محمد نجيب وخالد بن الوليد، وأسفرت الحملات عن التحفظ على نحو 105 حالات إشغال متنوعة.

القضاء على الإشغالات

وقد صرح رئيس حي المنتزه أول، بأن الحملات مستمرة على مدار اليوم استجابة لشكاوى المواطنين وتيسير حركة المارة بالطريق العام، وشن حملة أخرى من إدارة إشغال الطريق بالحي أسفرت عن إزالة 55 حالة إشغال متنوع، وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية بعدة شوارع، مضيفًا أن الحملات لن تتوقف يوميًا صباحًا ومساءً، حتى يتم القضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات على الطريق العام للحفاظ على حق المواطن في السير الآمن وحق السيارات في المرور السهل.