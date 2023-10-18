لعبة الموت في أرض «المعمداني».. آخر لحظات أطفال المستشفى قبل القصف (فيديو)

لم يكن يعلم أحد منهم أنها ستكون لحظاتهم الأخيرة، ربما يُدرك أطفال فلسطين جيدًا أنه لا مفر من الاستشهاد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، يدركون جيدًا أن طفولتهم مسلوبة في سبيل الحفاظ على الأرض، يكاد يعلم كلً منهم جيدًا أنه قد لا يشهد يوم ميلاده القادم، فرصاص المُحتل يجوب دومًا بالبلاد.

ساعات قليلة من الاطمئنان واللهو واللعب، عاشها أطفال فلسطين في محيط مستشفى المعمداني بقطاع غزة، قبل أن تُقصف وتتحول عمدانها وجدرانها لركام والأطفال إلى جثامين وآشلاء.

مجرزة تشيب لها الرأس، قامت بها قوات الاحتلال، مساء أمس، بعدما استهدفت مستشفى المعمداني بقطاع غزة، ليشهد العالم مجزرة في حق الإنسانية، ومشاهد ربما لم ينسها التاريخ.

آخر لحظات أطفال مستشفى المعمداني قبل القصف

كشف مؤمن الحلاق، من خان يونس لـ«الوطن»، تفاصيل نزوح الأطفال وعائلاتهم لمستشفى المعمداني الموجودة في مننصف قطاع غزة، موضحًا أنهم فروا إليها هربًا من الاحتلال، إلا أن الموت لاحقهم هناك أيضًا: «ساحة المستشفى مليانة عائلات من المصابين والشهداء، وهما ذات نفسهم الهربانين من بيوتهم للمستشفى باعتبارها مكان آمن، راحوا يتخبوا من الموت والقصف، الموت لاحقهم وبقوا شهداء».

وتابع «الحلاق»: «قصفوهم بصاروخ وزنه أكثر من طن، وبقت ساحة المستشفى اللي الأطفال كانوا بيلعبوا فيها مليانة جثث».

اللحظات الأخيرة لأطفال مستشفى المعمداني

في محيط مستشفى المعمداني بقطاع غزة، لجأ الأطفال النازحون من ضربات الاحتلال الإسرائيلي، هم وعائلاتهم إلى المسشتفى للاحتماء بها، لكن بعد ساعات ساد الظلام ساحات المستشفى الخارجية، واندلعت النيران، وكان المرح واللعب آخر ما قام به الأطفال قبل أن ينالوا الشهادة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأخيرة لأطفال مستشفى المعمداني، حيث ظهروا وهم ينظفون محيط مستشفى المعمداني من الخارج، ويلهون سويًا في المساحات الخضراء بالمستشفى، قبل أن تستهدفهم صواريخ الاحتلال الإسرائيلي، لتتحول المساحة الخضراء إلى ركام يحوي جثامين وأشلاء عقب قصفه على الفور.

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية بأن نوعية الإصابات الناتجة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة، فاقت قدرات الطواقم الطبية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

ونددت عديد من الدول، بقصف المستشفى في قطاع غزة، كما أعلنت بعض الدول العربية الحداد لمدة 3 أيام.