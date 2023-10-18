شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: قصف مستشفى المعمداني في غزة «إبادة جماعية»

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم، إنّ قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة مجزرة إنسانية وجريمة إبادة جماعية.

وأضاف الشوا خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المستشفى كان يضم آلاف المدنيين النازحين الذين لجأوا إليه هربا من القصف الإسرائيلي.

ووصف الشوا القصف الإسرائيلي بأنّه «جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مؤكدا أنّ موقف المجتمع الدولي متخاذل تجاه جرائم جيش الاحتلال المستمرة في قطاع غزة.