قصي خولي عن قصف مستشفى المعمداني في غزة: الكل أصبح شهداء

عبّر الفنان السوري قصي خولي، عن حزنه الشديد لقصف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، والذي نتج عنه مئات من الشهداء والمصابين، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

واختار قصي خولي، كلمات مقتضبة تحمل كثيرا من معاني الغضب والأسف لما حدث لأبناء الشعب الفلسطيني جراء هجمات الاحتلال الاسرائيلي، واختار تزيينها بشاشة باللون الأسود، ومدون عليها تاريخ القصف الغاشم لمستشفى الأهلي المعمداني، وهو 17 أكتوبر 2023.

جريمة اسرائيل وقصف مستشفى في غزة

وعلّق قصي خولي، على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال إزاء المستشفى المعمداني، بكلمات تعبر عن سقوط أكبر عدد من الضحيا الأبرياء من أبناء غزة، وذلك عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، بالقول: «لا يوجد إصابات، الكل شهداء».

سقوط مئات الضحايا

وعمّت حالة من الحزن والغضب في الساعات القليلة الماضية، على إثر ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي جريمة القصف غير المبرر لإحدى المستشفيات بقطاع غزة، الأمر الذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا من بينهم أطفال.