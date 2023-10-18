وزير التعليم يتفقد مدارس السويس.. ويجتمع مع قيادات المديريات

وصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى مقر ديوان عام محافظة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسي 2023-2024.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء يسري سالم مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد وافتتاح عدد من المدارس بالمحافظة، كما يعقدان اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح مدرسة الدكتورة هويدا أبو العطا للتعليم الأساسي، وتفقد التوسعات الجديدة بمدارس الشهيد فاضل سالم باشا والشهيد محمد الشيمي والشهيد سيد أبو الرجال، وأعمال إنشاء مدرسة النيل الدولية.