«التعليم»: بدء أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على سوء التغذية في المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء أعمال المبادرة الرئاسية للصحة، المتعلقة بتنفيذ مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية في المدارس، استكمالا للندوات التثقيفية التي تنظمها «وزارة الصحة والسكان، ومعهد التغذية، والهيئة العامة للتأمين الصحي»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ندوات تثقيفية للمعلمين

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، عقد ندوات تثقيفية للمعلمين وأولياء الأمور بمدارس المرحلة الابتدائية بالقاهرة، لزيادة الوعي بالتغذية السليمة من المعلمين وأولياء الأمور وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح مدير المديرية، أنّ دور المدرسة لا ينفصل عن دور الأسرة في رفع الوعي الصحي للطلاب واكتساب المعلومات الصحية عن صحة الأطفال وتغذيتهم، وجرى عقد ندوات تثقيفية لأولياء الأمور والمعلمين بمدارس القاهرة.

وتابع أنّ التغذية الجيدة هي حجر الأساس لبقاء الطفل ونموه، إذ يتمتع الأطفال الذين يحصلون على تغذية جيدة بقدرة أفضل على النمو والتعلم واللعب والمشاركة في مجتمعاتهم المحلية، كما أنّهم أكثر قدرة على تحمل الأزمات، ومع ذلك لا يحصل العديد من الأطفال حاليا على التغذية التى يحتاجونها كي يحيوا ويزدهروا.

فاعليات المبادرة الرئاسية للتوعية الغذائية

وانطقت فعاليات المبادرة الرئاسية للتوعية الغذائية لأبنائنا الطلبة ومقاومة أمراض سوء التغذية، بافتتاح حملة التوعية التغذية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بإدارة الوايلي التعليمية، حيث جرى عقد ندوة تثقيفية بحضور أولياء الأمور والمعلمين للتوعية بأهمية علاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس والكشف المبكر عن «أمراض السمنة، الأنيميا» فضلا عن إلقاء الضوء على الاهتمام بالصحة العامة للأطفال وكيفية الحفاظ عليها والقضاء على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية.

وفى نهاية الندوة، تم التوجه بالشكر لكل الجهات المشاركة والداعمة في المبادرة والقائمين عليها، للجهد المبذول، فضلا عن توجيه الشكر لأولياء الأمور الحاضرين في الندوة لحرصهم على التواجد من أجل صحة أفضل لأبنائهم.