وزير التعليم: نحرص على إعداد جيل من الطلاب قادر على الفهم وليس الحفظ

زار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء، محافظة الإسكندرية، لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وزير التربية يتفقد مدرسة مصطفى النجار المتميزة

وتفقد الدكتور وزير التربية والتعليم الفني، ومحافظ الإسكندرية، مدرسة مصطفى النجار الرسمية المتميزة لغات للبنات، التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، وأثناء حصة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، حاور الأول الطالبات حول استفادتهن من هذه المادة، ووجه بالاهتمام بتعليم اللغات وتمكينهن منها، بالإضافة إلى مهارات التواصل.

وزير التعليم: نحرص على إخراج جيل قادر علي الفهم

وأثناء تفقد الوزير أحد فصول الصف الثانى الإعدادي، في حصة اللغة العربية، ناقش الطالبات حول الدرس، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على إعداد جيل من الطلاب قادر على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف، مدير مكتب محافظ الأسكندرية، والمهندسة آية جمال، معاون المحافظ، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.