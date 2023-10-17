«التعليم» تتيح تدريبات وفيديوهات لشرح الاختبارات عبر موقعها الإلكتروني

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة أعدت كتبا تعليمية وتدريبية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، وجرى تحميلها على موقع الوزارة مجانًا، إضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة كمواد مرجعية، وذلك في إطار مشروع «التقويم من أجل التعلم»، بهدف صقل الطالب وتنوع أساليب حصوله على المعلومات العلمية.

ووجّه وزير التعليم، الطلاب، خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد 2023-2024، برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاستفادة من المحتوى لتحقيق تعدد مصادر التعلم بجانب المدرسة.

وشاهد الوزير والمحافظ عرضًا رياضيًا وطنيًا لطالبات المرحلة الابتدائية، وأشاد بأداء الطالبات، كما حيا مدرسي التربية الرياضية على إتقان تدريبهن.

وحرص الوزير والمحافظ على تفقد أحد فصول الصف الرابع الابتدائي أثناء حصة اللغة العربية، واستمع إلى آراء الطالبات والمعلومات التي اكتسبنها من الدرس وتدريبهن على التعبير والتواصل.