شيماء البرديني: إسرائيل تكتب في التاريخ يوميا جرائم بحروف من الدم

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأنّ الشعب المصري يتضامن مع شقيقه الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم.

قصف مستشفى المعمداني جريمة وحشية

وأضافت البرديني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أنّ القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة جريمة وحشية تجاوزت حدود الجرائم المتعارف عليها، متابعة أنّ إسرائيل ترتكب يوميا جرائم تكتب في التاريخ بحروف من الدم، مثل جريمة قتل الطفل محمد الدرة التي هزت العالم.

مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ المصريين لم يعرفوا للنوم طريقا منذ رأوا صراخ وآلام الأطفال بسبب العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، مؤكدة أنّ مصر ستظل دائما داعمة للقضية الفلسطينية، وستسعى إلى تحقيق حل عادل يحمي الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.