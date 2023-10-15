شيماء البرديني: منازل الريفيات تحولت إلى «مصانع صغيرة» بفضل دعم الدولة

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ المرأة تستحوذ على نسبة 40% من قوة العمل في المجتمعات الريفية، فمنهن من تعول أسرتها بشكل كامل، أو تشارك زوجها مسؤولية الإنفاق على المنزل، لافتة إلى أنّ الرقم سيتضاعف بعد أن نالت المرأة دعما كبيرا من الدولة والقيادة السياسية.

وأشادت البرديني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، بالتحول الكبير للمرأة الريفية واكتسابها حرفًا جديدة، حيث تحولت منازل الريفيات إلى مصانع صغيرة منتجة لـ التستثمار صغير، وذلك بعد تستهداف الدولة للمجتمعات الريفية.

وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ دور المرأة الريفية أصبح أكبر سواء في المنزل أو الحقل، إضافة الى دورها السياسي، ودورها في تنمية وبناء المجتمع، وهو ما ظهر في قرى حياة كريمة.

وتابعت البرديني: «في قرى حياة كريمة يمكنك أن تشير بيد الفخر إلى سيدة أو أكثر لديهن مشروعات، وقدرة على تغيير واقعهم وأسرهم، وهو ما تحقق في البرامج التى تستهدفها وزارة التضامن والحكومة وتخاطب فيها المرأة الريفية».

وأكملت: «تمّ حل الأزمة الكبيرة التي كانت تعاني منها السيدات وتحديدًا الريفيات، وهي فكرة الاعتماد على الرجل أو المعاش فقط، ولكن تغير الواقع فأصبح الآن بإمكانها أن تعمل وتغيّر بيئتها».