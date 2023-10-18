تفعيل المنصة التعليمية لخدمة جميع الطلاب في البحيرة قريبا

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه جاري إطلاق المنصة التعليمية الخاصة بالبحيرة لخدمة جميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وبجميع المواد التعليمية التي سيعمل عليها نخبة من أفضل المعلمين الأكفاء ذوي الخبرة.

موعد تشغيل المنصة التعليمية

وأكد وكيل تعليم البحيرة، تفعيل جميع الطلاب والمعلمين للإيميل الموحد الخاص بهم، حتى يتمكنوا من الدخول للمنصة فور انطلاقها.

وأشار «الديب»، إلى أنه سيتم عمل جدول خاص بمواعيد المواد المقدمة عبر المنصة لكل مرحلة تعليمية، وكل صف دراسي ونشره على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل نظام التعليم الإلكتروني، وتوفير عدد من المنصات التعليمية الإلكترونية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب.

مجموعات الدعم المدرسي تخفف المعاناة عن أولياء الأمور

وأشارت إلى أن مجموعات الدعم المدرسية المنفذة بجميع المدارس على مستوى المحافظة، تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لرفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب، ضمن جهود محافظة البحيرة نحو التحول الرقمي لتحقيق الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.