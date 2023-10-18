«الهلال الأحمر المصري» تعقد مؤتمرا بشأن تفاصيل المساعدات للأشقاء في فلسطين

تعقد جمعية الهلال الأحمر المصري مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل المساعدات الإنسانية التي ستقدمها للشعب الفلسطيني، بالتعاون مع الأمانة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

ويأتي انعقاد المؤتمر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للأمانة العربية، والذي سيناقش سبل تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

يُذكر أنّ جمعية الهلال الأحمر المصري قدّمت مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في العديد من المناسبات، بما في ذلك خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.