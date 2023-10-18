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الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب

كتب:

محمد عزالدين
03:43 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مستشفى المعمداني

مستشفى المعمداني

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة انتهاك للقوانين الدولية.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مكالمة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية: طالبنا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف أوامر الإخلاء التي طالت 25 مستشفى من بينها المعمداني.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب ومجزرة ارتكبها الاحتلال.

وأكد أنه يجب وقف استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة

وتابع: «نتلقى تهديدات من الاحتلال بإخلاء المستشفيات في قطاع غزة».

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