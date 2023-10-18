الرئيس السيسي يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس كتب: منتصر سليمان 10:31 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023 الرئيس السيسي استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشار الألماني أولاف شولتس في مقر رئاسة الجمهورية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلغي فعاليات اليوم حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تدين العدوان الغاشم على مستشفى المعمداني حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تدين القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني الرئيس السيسي: أدين بأشد العبارات القصف المتعمد لمستشفى المعمداني في غزة السيسي غزة فلسطين اخبار فلسطين بقلم منتصر سليمان