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الرئيس السيسي يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس

كتب:

منتصر سليمان
10:31 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشار الألماني أولاف شولتس في مقر رئاسة الجمهورية.

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