السيسي: لو طالبت المصريين بإظهار رفضهم لتهجير الفلسطينيين فسترون ملايين في الشوارع

حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المحاولات الإسرائيلية لدفع الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء، بحجة إبعاد المدنيين عن هجماتها التي تدّعى أنّها ضد المقاومة المسلحة في قطاع غزة، قائلا إنّه كان بإمكان اسرائيل أن تنقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى تنتهي من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة المنتمية لحماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، وإعادتهم مرة أخرى إذا شاءت.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس عبر قناة «إكسترا نيوز»: «محاولات نقلهم إلى مصر الآن يعني أن تتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل، وتتحمل مصر مسؤولية ذلك، ووقتها سيتلاشى السلام في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية».

وتابع الرئيس السيسي: «أكدت للمستشار الألماني أنّ مصر بها 105 ملايين مواطن، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن الرفض ودعم الموقف المصري».