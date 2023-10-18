«التعليم» تعلن وصول كتب الصف السادس الابتدائي المطورة إلى جميع الإدارات

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وصول جميع كتب الصف السادس الابتدائي المطورة للإدارات التعليمية المختلفة، موضحا أنه لا يوجد تأخير في أي كتاب .

تسليم الكتب الدراسية للطلاب

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك توجيهات بمتابعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب في المدارس، وتحميل النسخة الإلكترونية.

تطوير المناهج بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن المناهج جرى تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، وجرى دمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والتثقيف المالي والاقتصاد الأخضر، والتعرض للقضايا الملحة على المستويين المحلي والدولي، كالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وغيرها من القضايا ذات الصبغة العالمية.

وأضافت أن المناهج اهتمت في بنائها بالمهارات الحياتية التي تسهم في إعداد الطلاب للحياة في ظل المتغيرات السريعة في كافة المناحي، مؤكدا أن تراعي المناهج مخاطبة الطالب بأسلوب بسيط وميسر، مشددا على الدقة اللغوية والعلمية.