«الرقابة الصحية»: قطاع الرعاية الأولية يقدم 70% من الخدمات إلى المواطنين

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة، د. سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، لمناقشة آليات تأهيل وحدات ومراكز طب الأسرة للحصول على اعتماد «جهار» على مستوى مختلف محافظات الجمهورية مع إعطاء أولوية لوحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات، التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولي أو التي يجري تجهيزها للانضمام خلال المرحلة الثانية.

منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكزعلى الرعاية الأولية وطبيب الأسرة

وقال الدكتور أحمد طه، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز بالأساس على الرعاية الأولية وطبيب الأسرة، حيث تقدم ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية للمنتفعين، مما يسهم بشكل كبير في تقليل الضغط على المستشفيات التي تحال إليها الحالات التي تستلزم بالفعل مستوى متقدم من العلاج، مشيرا إلى الدعم المستمر الذي يقدمه وزيرالصحة والسكان، والتنسيق التام مع الوزارة في خطة تأهيل وحدات الرعاية الأولية لتطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد، وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

كما ناقش الاجتماع أيضا كيفية مشاركة القطاع الخاص مثل: عيادات الأطباء الخاصة، والمراكز المتخصصة في تقديم حزم الخدمات العلاجية الأولية بحيث يتم ربط الأسر عليها بعد ميكنتها وربطها بالنظام الرقمي الموحد لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

توفير البرامج التدريبية اللازمة للتعريف بمعايير وحدات الرعاية الأولية

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة على استعداد تام لتوفير البرامج التدريبية اللازمة للتعريف بمعايير وحدات الرعاية الأولية إلى جانب تعاون فرق الدعم الفني بالهيئة، لتقديم دراسات تحليل الفجوة لتطبيق معايير الجودة وتأهيل الوحدات في أسرع وقت.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لتوجيهات وزير الصحة، يقوم القطاع حاليا بوضع خطة متكاملة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة الوحدات الصحية، وتطبيق معايير الجودة التي ترتبط بالترشيد الكبير في النفقات، وضبط النظم الداخلية لحزم الخدمات، مؤكدة على التعاون الوثيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من المعايير التي أصدرتها.

وأضافت أن الوحدات الصحية التي أقيمت بمبادرة حياة كريمة تعد نموذجا يحتذى به من حيث جاهزيتها للحصول على الاعتماد، إذ تستهدف تحقيق رعاية صحية شاملة ومتميزة بالتركيز على الوقاية والعلاج وتعزيز الوعي الصحي والأسري من خلال حزمة شاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الطوارىء على مدار الساعة طوال الاسبوع.

وأشارت رئيسة قطاع الرعاية الأساسية إلى أنّ خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، والتطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات معملية وخدمات أشعه متقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، وخدمات تنظيم الاسرة والمشورة للأزواج، وخدمات لكبار السن للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم.

وأوضحت أنه إلى جانب خدمات مكاتب الصحة الخاصة بالمواليد والوفيات، تقدم منشآت الرعاية الأولية خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعوية.