10 معلومات عن مستشفى فايد بالإسماعيلية.. حصل على اعتماد هيئة الرقابة الصحية

حصل مستشفى فايد التخصصي في محافظة الإسماعيلية على اعتماد هيئة الرقابة الصحية، ضمن 8 مستشفيات اعتمدتهم الهيئة أمس الاثنين لتحقيق المعايير العالمية المُعتمدة.

ويعتبر مستشفى فايد التخصصي واحدا من أكبر المستشفيات التخصصية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل، وجرى تشغيله بعد مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ ومركز 30 يونيو لجراحات الكلي.

ويستعرض الوطن أهم المعلومات عن مستشفى فايد التخصصي، بحسب البيانات الرسمية لهيئة الرعاية الصحية، وهي كالتالي:

1- أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة في محافظة الإسماعيلية.

2- بدأ تنفيذه استعداداً لضمه لمشروع التأمين الصحي الشامل عام 2021 بتكلفة بلغت مليار جنيه.

3- تبلغ مساحة المستشفى الإجمالية 5925 مترًا مربعًا.

4- يتكون من مبنى رئيس ملحق به دور أرضي ودورين علويين، إضافة إلى المبنى الجديد الذي يضم دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.

5- يضم مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية 4 أجنحة مختلفة تتضمن الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأشعة، والغسيل الكُلوي.

6- يضم المستشفى 7 أقسام داخلية هي قسم إقامة المرضى، وقسم الإدارة، وقسم المعامل، وقسم العناية المركزة والمتوسطة، وقسم العمليات الجراجية وقسم الحضانات وغرف الاجتماعات.

7- تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى أكثر من 120 سريرا منها 12 للاستقبال والطوارئ، 44 لغرف الإقامة.

8- جرى تخصيص 3 أسرة للعزل في غرف منفصلة حال اكتشاف أي أمراض فيروسية معدية.

9- يضم مستشفي فايد 7 أسرة للعناية المركزة و5 أسرة للرعاية المتوسطة و12 سرير للإفاقة إلي جانب 12 حضانة داخل قسم الأطفال.

10- يضم 4 غرف للعمليات، و2 غرفة للولادة الطبيعية، و20 كرسي وسرير للغسيل الكُلوي تقدم شهريًا خدمات الغسيل الكلوي لـ 1650 حالة شهريًا.

وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الرعاية الصحية فإن المستشفي من المستشفيات المركزية التي جرى تطويرها لخدمة أكثر من 200 ألف مواطن من سكان مدينة فايد السياحية والقرى التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب تقديم خدمات الطوارئ لأي من مصابي الحوادث على طريق الاسمماعيلية السويس الصحراوي.