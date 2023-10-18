سقوط أمطار خفيفة على مدن كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة على عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، خاصة المراكز والمدن المطلة على شاطئ البحر المتوسط.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وحالة البحر في كفر الشيخ اليوم السبت، خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، بينما تبلغ سرعة الرياح 28 كم في الساعة، على أنّ يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

استعداد كفر الشيخ لمواجهة فصل الشتاء

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بالاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، من خلال خطة تم وضعها لمجابهة موسم الأمطار والسيول، مكلفاً مدير عام غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ورؤساء جهات المرافق المعنية، بالالتزام بالتكليفات المحددة، لكل فريق، إضافة للتعاون مع كل الجهات المعنية.