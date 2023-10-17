«رياضة كفر الشيخ» تطلق مهرجان الكرة الطائرة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، مهرجان الكرة الطائرة بالهيئات الرياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث يتم تصعيد الفرق الفائزة للتصفيات على مستوى المحافظة، ضمن الاحتفالات التي تُنظمها احتفاءً بذكرى النصر العظيم، تنوعت بين إقامة مهرجانات رياضية ولقاءات تثقيفية ومسيرات حاشدة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المديرية تُنظم على مدار الشهر عِدة فعاليات بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر منها المسيرة الحاشدة بمشاركة الكيانات الشبابية وأعضاء مراكز الشباب، ومسيرة احتفال النشء بذكرى النصر ببرنامج «ريحانة» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والندوات التثقيفية والمهرجان الرياضي للكرة الطائرة على مستوى المحافظة، كما تشهد مراكز شباب المحافظة عِدة فعاليات ثقافية وفنية ورياضية ضمن مظاهر الاحتفال بذكرى النصر.

احتفالات نصر أكتوبر بمراكز شباب كفر الشيخ

تُقام احتفالات نصر أكتوبر بمراكز شباب كفر الشيخ، تنفيذاً لتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لكافة الهيئات ومراكز الشباب باستمرار الاحتفالات بها، لبث روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب.

ويقام مهرجان الكرة الطائرة، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومديري الإدارات الفرعية، وتنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.