«رياضة كفر الشيخ» تنظم مسابقة أدبية في إلقاء الشعر بمركز شباب فوة

نظمت إدارة شباب فوة بمحافظة كفر الشيخ المسابقة الأدبية في نظم وإلقاء شعر الفصحى والعامية بمركز شباب فوة، بحضور 40 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب التابعة، اليوم الثلاثاء، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنمية المهارات الإبداعية الفنية والحسية لدى الشباب

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المسابقة تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية الفنية والحسية لدى الشباب، وتشجيعهم على نظم الشعر والزجل والتبحر في اللغة العربية الفصحى، وبث روح التنافس بين أعضاء مراكز الشباب، مضيفاً أنّ وزارة الشباب والرياضة معنية بتطوير مهارات الشباب المتنوعة، ودعم قدراتهم الفنية والرياضية تفعيلاً لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مسابقة إلقاء الشعر والزجل بمركز شباب فوه

أُقيمت مسابقة إلقاء الشعر والزجل بمركز شباب فوه، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والسيد درويش مدير إدارة شباب فوه، وتنفيذ فريق عمل الإدارة.