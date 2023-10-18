حزب المصريين الأحرار يؤيد الرئيس السيسي في وقف مخطط تهجير الفلسطينيين لغزة

أعلن حزب المصريين الأحرار «الحزب الليبرالي» برئاسة الدكتور عصام خليل، بكل المستويات التنظيمية المكتب السياسي والهيئة العليا وقواعده الشعبية تأييد موقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلي أرض سيناء المصرية.

وقال حزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنَّ الدولة المصرية قوية ذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرارها والحفاظ على أراضيها، وإذ نؤكّد أنَّ جموع المصريين الذين خرجوا لتفويض الرئيس مسبقًا لن يتوانى برهة واحدة في الاصطفاف مجددا مع القيادة السياسية حفاظاً علي مقدرات الوطن واستقراره الراسخ.

وأضاف حزب المصريين الأحرار، أنَّ الجهود المخلصة من الدولة المصرية قيادة وحكومة لحل الأزمة المتصاعدة حاليًا في فلسطين وفك قيود الحصار المطبق علي قطاع غزة، غايته استئناف عملية السلام والتوافق علي فتح آفاق لتسوية القضية الفلسطينية الرامية للسلام والاستقرار.

وأكّد أنَّ عدم استقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط يمثل انعكاسات خطيرة وبالغة علي العالم أجمع ويثير قلاقل قد تمتد آثارها للجميع دون استثناء؛ وشدد حزب المصريين الأحرار أن مصر كانت نموذجاً يحتذى بها في احترام اتفاقيات السلام دأبت حرصا على تنفيذه وبات لزاماً علي المجتمع الدولي والجانب الإسرائيلي الحفاظ عليه من التلاشي في ضوء إصرار تصفية القضية الفلسطينية بهدف التهجير ونقل النيران إلى سيناء وهو درُب من الخيال ولن يحدث مطلقاً.

واستكمل: «نعلن بالإجماع تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة داخلياً وخارجياً لحفظ استقرار الأمن القومي وسلامة أراضينا، ولو استدعى الأمر النزول تعبيراً عن مواقفنا المؤيدة للدولة المصرية من قرارات سنكون بالملايين في ميادين المحروسة».