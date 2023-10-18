احتجاز سفير بريطاني سابق في مطار جلاسكو لتضامنه مع القضية الفلسطينية

احتجزت شرطة مكافحة الإرهاب في مطار جلاسكو، الصحفي والمبلغ عن المخالفات والناشط في مجال حقوق الإنسان والسفير البريطاني السابق في أوزباكستان كريج موراي، عقب عودته من أيسلندا، واستجوب بشكل مكثف حول معتقداته السياسية، وصادر الضباط هاتف موراي وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

حضور حدث شعبي يدعم فلسطين

واحتجز موراي بعدما حضر حدثًا شعبيًا للتضامن مع فلسطين في ريكيافيك، والتقى أيضا ممثلين رفيعي المستوى من حملة أسانج، التي تعمل على رفع مستوى الوعي حول محنة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

احتجاز للاستجواب

وخضع لجلسة استجواب من قِبل ثلاثة عملاء بريطانيين مجهولين في مجال مكافحة الإرهاب.

تحذير موجّه

وأخبر موراي الموقع الإخباري «ذا جرايذون»، أنّ الشرطة البريطانية حذرته من أنه سيرتكب جريمة جنائية وستتم محاكمته إذا رفض الإجابة على الأسئلة، أو أجاب بشكل غير صادق، أو تعمد حجب المعلومات، أو رفض تقديم رموز المرور لأجهزته الإلكترونية.

سؤال حول فلسطين

ولم يتلق أسئلة كثيرة بخصوص نشره تدوينات لدعم فلسطين ولكن تم توجيه سؤال إليه إذا كان سيحضر ندوات أخرى لدعم فلسين، فقال ربما، تابع موراي: «لقد كانت لجنة التضامن مع فلسطين، لذلك كنت واثقاً من أنني في أيدٍ أمينة».