«المؤتمر»: تصريحات الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية لا تحتمل أي تأويلات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، جاءت قوية ومهمة ولا تحتمل أي تأويلات، وتعبر عن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

محاولة تهجيرالفلسطنيين من أراضيهم مرفوضة

وأضاف خلال تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك محاولات من الاحتلال الإسرائيلي لجر مصر إلى الحرب عن طريق محاولة تهجير الفلسطنيين من أراضيهم، فضلا عن أن الشعب المصري يؤيد رؤيته في القضية، قائلا:« كلمة الرئيس بخصوص تهجير الفلسطنيين إلى سيناء قطعت الطريق على كل المحاولات، التي تستهدف استدراج الدولة في الأزمة أو النيل من السيادة المصرية».

ضرورة توحيد الصف العربي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح أنه لابد أن تقف الأمة العربية في صف واحد في تلك الأزمة، مطالبا بضرورة توحيد الصف العربي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يقتل المئات من الأبرياء والأطفال والشيوخ، مشددا على أن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

وشدد على أن الرئيس السيسي تطرق خلال حديثه إلى العديد من الرسائل المهمة، منها أن مخطط تصفية القضية الفلسطينية على حساب نقل الفلسطينيين إلى سيناء هو أمر مرفوض وغير قابل للتنفيذ، فضلا عن أن محاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يهدد السلام بين مصر وإسرائيل والسلام في المنطقة.