رئيس حزب الاتحاد: مستعدون للاحتجاج على مخطط تهجير الفلسطينيين

وصف رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنَّها كاشفة لحقيقة الأوضاع والتصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة، والذي يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم التي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية، بغرض إجبار الفلسطينيين على التهجير من عزة إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن، وهو الأمر الذي تعتبره مصر خطًا أحمرًا.

واعتبر «صقر»، في بيان اليوم، أنَّ كلمة الرئيس السيسي حملت تحذيرات لما ستؤول إليه أوضاع المنطقة حال استمرار تلك الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي تتخطى فكرة الحرب على حماس، لما أبعد من ذلك وهو التهجير إلى سيناء، والذي سيكون خطوة لإقحام مصر في حرب مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أنَّ مصر دولة ذات سيادة وقادرة على حماية أمنها القومي ضد أي تهديدات ومخططات تحاك ضدها.

وأكّد رئيس حزب الاتحاد، أنَّ القوى الوطنية والشعبية بمختلف توجهاتها، تؤيد وتتفق مع قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الخروج إلى كل ميادين مصر، للتعبير عن الاحتجاج الشعبي لرفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وهو نفس المشاعر التي تحملها جميع الأمة العربية والإسلامية تجاه تلك القضية، التي لن يسمح بتصفيتها مطلقًا.

وأكد رضا صقر، على أن الشعب المصري يؤيد القيادة السياسية ويفوضها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية التي تأتي برعاية أمريكية وغربية، من أجل تحويل سيناء لوطن بديل لأهالي غزة، مجددًا رفضه لتلك المخططات، ومشددًا في الوقت نفسه على استجابته لدعوات الرئيس السيسي للخروج والاحتجاج.