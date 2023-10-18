«الإصلاح والنهضة» يثمن موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

ثمّن حزب الإصلاح والنهضة الموقف التاريخي الذي تتخذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بالضغوط الدولية التي تدعو إلى تهجير الفلسطنيين إلى سيناء في محاولة من تلك الأطراف تصفية القضية الفلسطينية، وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد.

وأعلن الحزب تأييده الكامل لأي خطوة ستتخذها الدولة المصرية مهما كان الثمن، إذ إنّ الأمن القومي المصري ليس مثارا للمناقشة ولا أمرًا يمكن التهاون فيه، مشيرا إلى أنّ الحزب يدعم قرارات الدولة المصرية في كل السيناريوهات التي تراها القيادة السياسية للتعامل مع تلك القضية.

وأكد أنّ هذا تفويضًا مباشرًا ومفتوحًا من الحزب للدولة المصرية باتخاذ اللازم، ودعمًا لا مشروطًا لكل الخطوات التي ترتأيها الدولة المصرية.