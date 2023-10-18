«التجمع» يدعم موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين

أكد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، اتفاق الحزب التام مع الموقف الرسمي المصري الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض مخطط تصفية القضية الفلسطينية من خلال دفع أهالي غزة للجوء إلى سيناء هربًا من عدوانها الهمجي على القطاع، ومحاصرته وقطع كل سبل الحياة عن سكانه.

وقال فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ موقف الرئيس السيسي شديد الوضوح، ويتسق مع موقف مصر الراسخ والثابت تاريخيًا بدعم القضية الفلسطينية، وتأمين حصول شعبها على حقوقه المشروعة.

وأوضح مساعد رئيس حزب التجمع، أنّ الشعب المصري كله يعي المخطط المدعوم من بعض الأطراف الدولية الداعمة لإسرائيل، وأنّ الرئيس السيسي يعبر عن هذا منطلقًا من ثقته في وجود إجماع شعبى وعربي رافض للمخطط، ومتمسكا بضرورة استمرار دوره المساند للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، بما لا يمكن معه لأحد أن يزايد على موقف مصر في هذا الإطار.

وتابع فؤاد، أنّ أي محاولة للمساس بأمن مصر من أي طرف إقليمي أو دولي ستتم مواجهتها بكل حسم، وهذا هو الموقف الثابت والمتفق عليه بين القيادة السياسية والشعب المصري كله، مشددا على أنّ الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وامتداد العدوان إلى حدود مصر الشرقية، يؤكد قصر نظر دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يضمن الأمان لشعبها.

وأضاف أنّ حزب التجمع يحمّل الأطراف الدولية الداعمة للكيان الصهيوني، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، في تجاهل متعمد لما تمثله القضية الفلسطينية من أهمية قصوى باعتبارها القضية المركزية لكل العرب من المحيط إلى الخليج.