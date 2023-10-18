المنتدى العربي الأوروبي للحوار بجنيف: قصف المستشفى المعمداني تطهير عرقي

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن استهداف المستشفى المعمداني من قبل إسرائيل أمس والذي راح ضحيته مئات الشهداء هو تطهير عرقي ومحاولة من جيش الاحتلال للقضاء على أكبر عدد من الفلسطينيين حتى يضع حماس تحت ضغط شعبي ودولي على المستوى السياسي واستمرار مسلسل دعم أمريكا العسكري والمادي والسياسي في مجلس الأمن.

التنديد ليس كافيا

وأضاف «نصري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «هناك قراءات كثيرة جدا في هذا الأمر ومن المهم أن نشهد تحركا عربيا في الفترة المقبلة لأن التنديد ليس كافيا ومن المهم أن تقود الدولة المصرية وهي تقوم بهذا الدور وحدة من أجل إثناء الجانب الأمريكي عن تقديم هذا الدعم المتواصل».

القطع العسكرية

وتابع: «ليس مقبولا أن تحرك أمريكا القطع العسكرية وحاملات الطائرات في استعراض قوة كأنها ترسل رسائل إلى المجتمع الدولي والدول العربية أن من يتدخل عدو لها بشكل أو بآخر».