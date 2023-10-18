عضو بـ«الشيوخ»: القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني لن يمحى من التاريخ

استنكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أنها من أبشع الجرائم في حق الإنسانية التي لن تمحى من ذاكرة التاريخ.

موقف دولي حاد وصارم ضد الاعتداءات الإسرائيلية

وأوضح في بيان صحفي أن ما حدث تجاوز مرحلة انتهاك أحكام القانون الدولي والإنساني، بل هي جريمة إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والذى يندى لها الجبين، مطالبا بموقف دولي حاد وصارم ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

وتابع: «ألم يأن الأوان لأن يستيقظ المجتمع الدولى من ثباته العميق، وإزالة رأسهم من التراب، وإيقاف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل الذين كانوه يحتمون بها في ظل الانتهاكات الجسيمة والقتل والقصف الذي يمارسه إسرائيل منذ أكثر من 10 أيام ومستمر فيه حتى الآن».

تحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

وطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس ألأمن بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف تلك المجازر الدموية وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الأعمي لإسرائيل، وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

ووجه النائب رسالة إلى العالم أجمع، قائلا :«أن ما يقوم به نتنياهو وجيش الاحتلال بغزة، أصبح جريمة لابد أن تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي تختص بالتعامل مع أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان».