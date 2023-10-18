التحالف الوطني يؤيد موقف الرئيس السيسي الرافض للعدوان الإسرائيلي

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأربعاء، تأييده الكامل لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الفلسطينيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بقصر الرئاسة.

وأكد التحالف جاهزية المتطوعين داخل كيانات التحالف كافة، لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء.

كما شدد التحالف على حشده لكل الجهات الدولية لاستمرار الاعتصام أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكر التحالف في بيان عنه: «نؤكد تأييدنا الكامل لتصريحات الرئيس بشأن الفلسطينيين، ونحن على استعداد تام لدعمهم بكل ما نستطيع، وندعو الجهات الدولية كافة إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية».