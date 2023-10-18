عاجل.. «المتحدة» تؤيد بكامل الفخر موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، دعمها الكامل لموقف مصر من القضية الفلسطينية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني اليوم.

وذكرت الشركة في بيان لها: «نتابع باهتمام بالغ الموقف المباشر والواضح الذي أعلنته مصر ممثلة في القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم مع المستشار الألماني، ونؤيد بكامل الفخر موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية».

وأضافت الشركة: «موقف مصر جاء متسقا اتساقا كاملا وواضحا مع الإرادة الشعبية المصرية عبر التاريخ، وأنّه حمل على لسان الرئيس موقف الـ100 مليون مصري، واستعدادهم التام للخروج تأييدا لما قاله الرئيس، والذي عبر بوضوح كعادته عن رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، موضحا خطورة مثل هذه الأفكار التي يمكن أن تجر المنطقة إلى حرب جديدة بين مصر وإسرائيل بعد عقود من السلام».

وتابعت الشركة: «نثمّن تلك التحذيرات التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تتسق وتتطابق مع مشاعر جموع المصريين، حين أكد أنّ التهجير معناه الوحيد والراسخ هو القضاء على القضية الفلسطينية نهائيا».