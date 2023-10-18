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منتدى شباب العالم يفوض الرئيس في اتخاذ ما يلزم لحل القضية الفلسطينية

كتب:

يسرا البسيوني
01:30 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

أعلن منتدى شباب العالم دعمه وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين العزّل من الفلسطينيين، مؤكدين كامل تأييدهم لموقف الدولة المصرية الداعم لحقوق القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين في الدفاع عن أراضيهم.

وقال منتدى شباب العالم إنّه انطلاقاً من أفكارهم ومبادئهم التي دعوا إليها طوال السنوات الماضية في حفظ السلام والأمن الدوليين، والتي اتسقت مع رؤى قادة ومفكري العالم الداعين للسلام والحريصين على انتشاره بين شعوب العالم.

وأكد المنتدى دعم دعوة السيد السيسي وتفويضه باسم منتدى شباب العالم وكل شباب العالم الداعمين للسلام في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة.

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