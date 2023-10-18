«القومي للإعاقة» يدين قصف مستشفى المعمداني في غزة: جريمة وحشية

أدان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان صحفي، القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني بغزة، الذي أسفر عن استشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين من الجرحى والأطفال والنساء.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عن إدانتها الكاملة لما حدث، وطالبت المجتمع الدولي بوقف أعمال الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية بحق الفلسطينيين.

واستنكرت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ما تم من جرائم وحشية بحق الأطفال والنساء، مؤكدة أنّ ذلك يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأعلنت المشرف العام على المجلس، مساندة جميع المصريين، وفي القلب منهم الأشخاص ذوي الإعاقة، لقيادتهم السياسية في تحركاتها الرامية إلى وقف الجرائم التي تدور على الأراضي الفلسطينية من جانب الاحتلال.