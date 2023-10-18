«عدالة ومساندة» تدين قصف مستشفى المعمداني: نقف خلف القيادة المصرية

استنكر مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، الممارسات القمعية والوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والعزل من الفلسطينيين، والتي وصلت إلى أبشع صورها في قصف سلطات الاحتلال للمستشفى الأهلي المعمداني بغزة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد مئات من المدنيين الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء، واعتبرتها المؤسسة جريمة حرب مكتملة الأركان وسط صمت دولي وحقوقي متعمد.

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن الشعب المصري العظيم يقف خلف قيادته السياسية في تحركاتها الرامية إلى وقف العنف، وفي الاتصالات التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية التي من شأنها احتواء الموقف والأزمة، ووضع حدا لهذه الجرائم والانتهاكات، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث، مؤكدة أنّ الشارع المصري على قلب رجل واحد تجاه قرارات قياداته ورئيسه.

وقالت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، في بيان لها اليوم، إنّ المجتمع الدولي عليه القيام بمسؤوليته تجاه إدانة ما حدث، ومطالبة سلطات الاحتلال بالوقف الفوري للأعمال الوحشية والقمعية التي تتم بحق الفلسطينيين، واستهداف النساء والأطفال في جرائم لا تقل أن تكون جريمة حرب، لأنها متعمدة وممنهجة وتتم وسط غياب كامل من الضمير الإنساني .

وأضافت أن العالم كله مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى شهود، خاصة وأن ما تناقلته وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية يمكن أن يكون أقل مما يحدث على الأراضي الفلسطينية من اعتداءات غاشمة.