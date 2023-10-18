«المصري للدراسات» يعلن تأييده قرارات السيسي الرافضة لتهجير سكان غزة قسريا

أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تأييده الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموقفه من العدوان الإسرائيلي على المدنيين في عزة.

وأكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، انضمامه لكل القوى الوطنية والشعبية الرافضة للتهجير القسري لسكان غزة، وتفويض الرئيس فيما يلزم من خطوات تراعي حقوق إخواننا في فلسطين، وتحمي الأمن القومي المصري، وتحفظ أمن واستقرار الإقليم بالكامل.