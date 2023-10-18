«المهن الزراعية» تستجيب لدعوة الرئيس للاحتشاد دعما للأشقاء الفلسطينيين

ثمنت النقابة العامة للمهن الزراعية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، والذي بلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية

وأكدت في بيان لها، أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.

وأضاف: «نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، ومستعدون للحشد ضد تهجير الفلسطينيين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية، وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه».